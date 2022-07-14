ABD’de endişeli bekleyiş! Sel yüzünden en az 44 kişiden haber alınamıyor
ABD’nin Virginia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 44 kişiden haber alınamadığı belirtildi. Buchanan Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, belirtilen kişilerin yakınları tarafından iletişim kurulamadığı için yetkililere bildirildiği ve bunun kayıp oldukları anlamına gelmediği belirtildi. Alt yapının ve yollarında da zarar gördüğü selde açıklamaya göre en az 100 evde hasar meydana geldi.
ABD'nin Virginia eyaletinde 2 gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar sebebiyle sel meydana geldi. Eyaletin kuzeyinde yer alan Buchanan County'de en az 44 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Buchanan Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, belirtilen kişilerin yakınları tarafından iletişim kurulamadığı için yetkililere bildirildiği ve bunun kayıp oldukları anlamına gelmediği belirtildi. Açıklamada, haber alınamayan kişilerin yerini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.
Virginia Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hatlarda hasar meydana gelmesi sonucu bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi. Alt yapının ve yollarında da zarar gördüğü selde açıklamaya göre en az 100 evde hasar meydana geldi.
Virginia Valisi Glenn Youngkin, sel nedeniyle acil durum ilan etti. Youngkin yaptığı açıklamada, "Buchanan County'deki Virginialıların, bu fırtınadan etkilenenlere yardım etmek için tüm imkanları kullandığımızı bilmelerini istiyorum. Durumu değerlendirmeye devam ederken, ilk yardım ekiplerimize ve sahadaki personelimize devam eden operasyonlarda bize yardım ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
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