ABD’de endişeli bekleyiş! Sel yüzünden en az 44 kişiden haber alınamıyor

Buchanan Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, belirtilen kişilerin yakınları tarafından iletişim kurulamadığı için yetkililere bildirildiği ve bunun kayıp oldukları anlamına gelmediği belirtildi. Açıklamada, haber alınamayan kişilerin yerini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.