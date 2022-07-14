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Denizli’de feci kaza! Tur otobüsü takla attı | Çok sayıda yaralı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Denizli’de feci kaza! Tur otobüsü takla attı | Çok sayıda yaralı var

Denizli’de turistleri taşıyan tur otobüsü takla attı. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinden Antalya'nın beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye giden otobüs takla attı.

Turistleri taşıyan tur otobüsü, sabah saat 10.00 sularında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İçerisinde 41 kişinin bulunduğu tur otobüsünde ilk belirlemelere göre, can kaybı olmadığı ancak çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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