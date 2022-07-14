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Edirne’de dehşete düşüren olay! 5 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Edirne’de dehşete düşüren olay! 5 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu

Edirne'de 5 gündür haber alınamayan 47 yaşındaki Hüseyin Adalıoğlu'nun, İpsala'daki sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde merkezde sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis de bu kişinin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedin, 5 gündür haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin Adalıoğlu olduğu belirlendi. Adalıoğlu'nun cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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