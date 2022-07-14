Edirne’de dehşete düşüren olay! 5 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde merkezde sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis de bu kişinin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.