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Çankırı’da şoke eden görüntüler! Kafatası ve kemikler bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Çankırı’da şoke eden görüntüler! Kafatası ve kemikler bulundu

Çankırı'da bir köyde, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. Köy muhtarı Ömer Ünver, "Köyümüzün ihtiyarları, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış, Müslüman mezarı gibi görünüyor. Gelip inceleyecekler" dedi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde, geçen günlerde etkili olan yağışın ardından suyun toprağı aşındırmasıyla Sağlık Sokak'ta, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi.

Muhtar Ünver, "Köyümüzün ihtiyarları, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış, Müslüman mezarı gibi görünüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler" dedi.

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