Çankırı’da şoke eden görüntüler! Kafatası ve kemikler bulundu

Muhtar Ünver, "Köyümüzün ihtiyarları, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış, Müslüman mezarı gibi görünüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler" dedi.

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