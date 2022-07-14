14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da dehşete düşüren olay! Düğünde havaya ateş açıp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Aksaray’da dehşete düşüren olay! Düğünde havaya ateş açıp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022
ABONE OL
Aksaray’da dehşete düşüren olay! Düğünde havaya ateş açıp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Aksaray'da, düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açarak davetlilerden 2 kişiyi yarayan şahıs gece yarısı evinde yakalandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Düğünde havaya ateş açan Mehmet Ali B.’nin ilk ifadesinde, düğün sahibiyle aynı köylü olduğunu ve davet üzerine gittiğini, rastgele tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Aksaray'da yaşanan olay, dün akşam saat 19.30 sularında, Taşpazar Mahallesi'nde Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Apartman önünde yapılan düğüne katılan şüpheli, tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden 42 yaşındaki Arif Balkış'ın ayak bileğine; diğeri de 48 yaşındaki Serdar Baydar'ın sağ kalçasına isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, tedavileri sonrası taburcu olduğu belirtildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, havaya ateş açan kişinin, davetlilerden 44 yaşındaki Mehmet Ali B. olduğunu saptadı. Gece evinde polis tarafından yakalanan Mehmet Ali B.'nin, ilk ifadesinde, düğün sahibiyle aynı köylü olduğunu ve davet üzerine gittiğini, rastgele tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi. Mehmet Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA