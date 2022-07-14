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Gelin ve damat herkese söyledi: 'Bize takı takmayın’

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Gelin ve damat herkese söyledi: ’Bize takı takmayın’

Van'da nikah masasına oturan Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak çifti, düğünlerinde unutulmayacak bir yöntem denedi. Van’da dünya evine giren bir çift, düğünlerinde yakınlarının ve konukların takı takmasını istemedi. Öte yandan gelinin ihtişamlı takıları ve altın kemeri de gözlerden kaçmadı.

Yaz mevsimiyle beraber düğün sezonu açılırken, Van'da evlenen bir çift, düğünlerinde yakınlarının ve davetlilerin takı takmasını istemedi.

FARKLI BİR DÜĞÜNE İMZA ATTILAR

Aynı kurumda çalışan Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak beraberliklerini düğünle taçlandırarak dünya evine girdiler. Ancak, Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak düğünlerinde herkesten farklı bir uygulayamaya da imza attılar.

Düğünlerine davet ettikleri yakınları ve arkadaşlarının takı takmasını istemeyen çift, "Biz yakınlarımız ve arkadaşlarımızın bizim en mutlu günümüzde yanımızda olmasını ve gönüllerince eğlenmelerini istedik. Bizim için önemli olan da buydu." dedi.

Öte yandan gelinin altın kemeri ve gösterişli takıları da oldukça dikkat çetki.

Görülmedik düğün! ’Bize takı takmayın’ GÖRÜLMEDİK DÜĞÜN! 'BİZE TAKI TAKMAYIN'
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