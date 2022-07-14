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Batman’da 3 çocuk babası evine giren saldırganlar tarafından öldürüldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Batman’da 3 çocuk babası evine giren saldırganlar tarafından öldürüldü

Batman’da tekstil işçiliği yapan 3 çocuk sahibi 33 yaşındaki Cengiz Kılınç, evinin kapısını kıran şahıs ya da şahıslarca silah ile vurularak öldürüldü.

Olay, geçen gün saat 02.00 sularında Batman merkeze bağlı İluh Mahallesi 626'ncı Sokak'ta yaşandı.

KAPIYI KIRIP ÖLDÜRDÜLER

Ailesi, yakınlarının yanında olan tekstil işçisi, evli ve 3 çocuk babası Cengiz Kılınç, evinin kapısını kırıp içeri giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kılınç, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Sabah saatlerinde kapının kırık olduğunu görüp içeri giren komşuları, Kılınç'ı yerde kanlar içinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, evde inceleme yapıp, komşuların ifadesine başvurdu. Komşularına gece 02.00 sıralarında silah sesleri duyduklarını söylemesi üzerine, çevredeki güvenlik kameralarının o saatlerdeki kayıtları incelemeye alındı. Cengiz Kılınç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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