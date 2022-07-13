Ne yapacaklarını şaşırdılar! Yağmurun ardından ortaya çıktı... Hemen ekiplere bildirdiler
YAŞAM AA
Çankırı Yapraklı’ya bağlı İkizören köyünde inanılmaz bir olay yaşandı. Yağmur suyunun toprağı aşındırmasının ardından bölge halkı aşınan toprağın altından insan iskeleti çıktığını farketti. Vatandaşların durumu bildirdiği köy muhtarı olaya dair o mevkide Rum mezarlarının olduğunun belirtildiğini fakat kıbleye doğru yatırılmış Müslüman mezarı gibi göründüğünü ifade etti. Durumun jandarmaya ihbar edildiğini, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden görevlilerin inceleme yapacağını dile getirdi.
Aşınan toprağın altından çıkan kafatası ile kemikleri görenler, durumu köy muhtarı Ömer Ünver'e haber verdi. Ünver, olaya dair gereken kurumlara bilgi verdi. Ünver, basın mensuplarına, geçen akşam sularında vatandaşların kafatasına benzer bir şey görmesi üzerine kendisine haber verdiklerini belirtti.
"MÜSLÜMAN MEZARI GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Bunun üzerine bölgeye gidip kemikleri incelediğini dile getiren Ünver, "İhtiyarlarımız, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış Müslüman mezarı gibi görünüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler." ifadelerini kullandı.
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