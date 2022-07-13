Ne yapacaklarını şaşırdılar! Yağmurun ardından ortaya çıktı... Hemen ekiplere bildirdiler

"MÜSLÜMAN MEZARI GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bunun üzerine bölgeye gidip kemikleri incelediğini dile getiren Ünver, "İhtiyarlarımız, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış Müslüman mezarı gibi görünüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler." ifadelerini kullandı.