Bolu’da yangın paniği! Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşanan olay, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Ö. yönetimindeki 26 KD 639 plakalı otomobil, seyir halinde olduğu sırada motor kısmından yanmaya başladı. Aracın önünden dumanların yükseldiğini gören sürücü otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği yangında, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN