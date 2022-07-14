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Bolu'da yangın paniği! Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Bolu’da yangın paniği! Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bolu’da seyir halinde olan araç alev alev yandı. Aracın önünden dumanların yükseldiğini gören sürücü otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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