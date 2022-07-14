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Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Kapuz Kanyonu’nda 29 yaşındaki bir genç boğularak yaşamını yitirdi. Gencin kafasına düşen taş sonucu suya düştüğü iddia edildi.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki Kapuz Kanyonu'nda geçen akşam sularında meydana geldi.

ARKADAŞLARIYLA TATİLE GİTMİŞTİ…

İstanbul'da yaşayan 29 yaşındaki Sezer Kızılay, arkadaş grubuyla Antalya'ya tatile geldi. Kızılay, arkadaşlarıyla yüzmek için dün öğle saatlerinde Kapuz Kanyonu'na gitti. Bir süre kanyon çevresinde vakit geçiren Kızılay, suya atlamak için kayalıklara çıktı.

KOPAN TAŞ PARÇASI ÜZERİNE GELDİ

İddiaya göre, bu sırada üst taraftan kopan bir taş parçası Kızılay'a çarptı. Dengesini kaybeden genç kanyona düştü. Olayı gören Kızılay'ın arkadaşları hemen suya girdi ve genci kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOĞUN UĞRAŞLAR SONUCU SUDAN ÇIKARILDI

Arkadaşları yoğun çabalar sonucu Sezer Kızılay'a ulaştı ve sudan kıyıya çıkardı. Kızılay'a, itfaiye ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Kızılay hayata tutunamadı. Savcılık ve jandarmanın çalışmasının ardından Kızılay'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Sezer Kızılay'ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere alındı.

Öte yandan, Kızılay'ın vatandaşlar tarafından sudan çıkarılması, itfaiye ekiplerinin kalp masajı ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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