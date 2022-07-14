Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü

KOPAN TAŞ PARÇASI ÜZERİNE GELDİ

İddiaya göre, bu sırada üst taraftan kopan bir taş parçası Kızılay'a çarptı. Dengesini kaybeden genç kanyona düştü. Olayı gören Kızılay'ın arkadaşları hemen suya girdi ve genci kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.