Tekirdağ’da facianın eşiğinden son anda dönüldü! Mangal keyfi uğruna mahalle küle dönecekti
YAŞAM İHA
Tekirdağ’da tatilcilerin mangal keyfi sonucu çıkan yangın bir mahalleyi az daha küle çevirecekti. Rüzgârla birlikte büyüyen yangın sahilde bulunan evlere doğru ilerledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde tatilcilerin yaktığı mangaldan otluk alana sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle büyüyerek büyük bir alana yayıldı. Rüzgârla birlikte ilerleyerek sahilde bulunan evlere doğru ilerleyen alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürüldü.
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