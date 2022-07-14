Tekirdağ’da facianın eşiğinden son anda dönüldü! Mangal keyfi uğruna mahalle küle dönecekti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde tatilcilerin yaktığı mangaldan otluk alana sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle büyüyerek büyük bir alana yayıldı. Rüzgârla birlikte ilerleyerek sahilde bulunan evlere doğru ilerleyen alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürüldü.