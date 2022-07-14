14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da facianın eşiğinden son anda dönüldü! Mangal keyfi uğruna mahalle küle dönecekti

Tekirdağ’da facianın eşiğinden son anda dönüldü! Mangal keyfi uğruna mahalle küle dönecekti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022
ABONE OL
Tekirdağ’da facianın eşiğinden son anda dönüldü! Mangal keyfi uğruna mahalle küle dönecekti

Tekirdağ’da tatilcilerin mangal keyfi sonucu çıkan yangın bir mahalleyi az daha küle çevirecekti. Rüzgârla birlikte büyüyen yangın sahilde bulunan evlere doğru ilerledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde tatilcilerin yaktığı mangaldan otluk alana sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle büyüyerek büyük bir alana yayıldı. Rüzgârla birlikte ilerleyerek sahilde bulunan evlere doğru ilerleyen alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürüldü.

Vatandaşların bahçe hortumları ile itfaiyeye destek vererek büyümeden söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ve mangal yaktığı iddia edilen şahısların tespiti ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA