Isparta’da dehşete düşüren olay! Tartıştığı karısını döverek öldürüp, intihar etti
Isparta'da bir kişi tartıştığı eşini döverek öldürdükten sonra kendini astı. Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce ambulansı arayıp ihbarda bulundu. Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti. Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu.
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saat 19.00 sularında Güreşyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şeref Salman, iddiaya göre tartıştığı eşini döverek öldürdükten sonra evin bodrum katına inerek kendini astı.
Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti.
Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu. İncelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada Mustafa Şeref Salman'ın, Döndü Salman'dan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara'da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi.
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