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İzmir-Çeşme otoyolu yangın sebebiyle trafiğe kapandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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İzmir-Çeşme otoyolu yangın sebebiyle trafiğe kapandı

İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda meydana gelen yangın sebebiyle trafiğe kapandı. Ekipler alevlere,  3 uçak, 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 13.30 sularında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki makilik alanda meydana geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Öte yandan yangın, Rüzgar Enerji Santralleri (RES)'ninde etrafını sardı.

İzmir Çeşme'de orman yangını çıktı. Saat 14'te makilik alanda çıkan yangın rüzgarla birlikte büyüdü.

A Haber muhabiri Tayfun Er ayrıntıları bölgeden aktardı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Çeşme otoyoluna kadar ilerledi.

Bu nedenle, İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

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