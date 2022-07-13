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Son dakika: Sinop’ta korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Son dakika: Sinop’ta korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Sinop’ta, yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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