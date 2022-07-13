Kuzey Marmara otoyolunda kaza! Defalarca takla attı: 4 yaralı
YAŞAM İHA
Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde defalarca takla otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul yönünde gerçekleşti.
DEFALARCA TAKLA ATTI
Edinilen bilgiye göre 60 AR 677 plakalı, Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar attı.
4 YARALI
Araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.
ÇOK SAYISA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere sevk etti.
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