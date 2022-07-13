Bayram kana bulandı! Sınır meselesinden akrabasını öldürdü

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Mermilerin isabet ettiği C.K. kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı C.K., 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.