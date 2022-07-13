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Bayram kana bulandı! Sınır meselesinden akrabasını öldürdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Bayram kana bulandı! Sınır meselesinden akrabasını öldürdü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sınır meselesi yüzünden çıkan kavga sonucunda akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamın yitirdi. Akrabasını vurduktan sonra kaçan zanlı jandarma ekiplerince aranıyor.

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yörükyeri Mahallesi'nde yaşandı.

SINIR TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Refik K. ile akrabası C.K. arasında sınır meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Refik K. yanında bulunan silahla akrabası C.K.'ya ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Mermilerin isabet ettiği C.K. kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı C.K., 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen C.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akrabasını vurduktan sonra olay yerinden kaçan Refik K.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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