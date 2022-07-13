Bayram kana bulandı! Sınır meselesinden akrabasını öldürdü
YAŞAM İHA
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sınır meselesi yüzünden çıkan kavga sonucunda akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamın yitirdi. Akrabasını vurduktan sonra kaçan zanlı jandarma ekiplerince aranıyor.
SINIR TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre, Refik K. ile akrabası C.K. arasında sınır meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Refik K. yanında bulunan silahla akrabası C.K.'ya ateş etti.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Mermilerin isabet ettiği C.K. kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı C.K., 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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