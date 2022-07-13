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Son dakika | Ankara Toptancı Hali'nde korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Son dakika | Ankara Toptancı Hali’nde korkutan yangın!

Son dakika haberi...Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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