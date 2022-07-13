İntihar edeceğini söylediğinde kimse inanmadı! Eve dönünce korkunç manzarayla karşılaştı

SEVGİLİSİ İFADESİ İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Korkunç olayın ardından polis ekipleri, ölen gencin kız arkadaşı Rana K.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Genç kadın emniyetteki ifadesinde, Aziz Can Belice'nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediği, kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini ve oksijen tüpünü gördüğünü ancak Belice'ye ne olduğunu sorduğunda bir şey söylemediğini belirttiğini ifade etti.