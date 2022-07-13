Mersin’de feci kaza! Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kaldılar

Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca 47 yaşındaki Güzin Y. yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobilin altında kaldı. Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.