Mersin’de feci kaza! Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kaldılar
YAŞAM DHA
Mersin'de refüjde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 çocuk panikle yola kaçınca otomobil altında kaldı.Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak hastaneye götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'de yaşanan kaza, dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı.
Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca 47 yaşındaki Güzin Y. yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobilin altında kaldı. Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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