13 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de feci kaza! Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kaldılar

Mersin’de feci kaza! Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kaldılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022
ABONE OL
Mersin’de feci kaza! Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kaldılar

Mersin'de refüjde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 çocuk panikle yola kaçınca otomobil altında kaldı.Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak hastaneye götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de yaşanan kaza, dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı.

Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca 47 yaşındaki Güzin Y. yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobilin altında kaldı. Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA