15 Temmuz gazisi Ayhan Damar: O hainlerle öteki dünyada yüzleşeceğim

VATAN İÇİN ÖLÜME KOŞARIZ

Türklerin bu vatanı hainlere vermeyeceğini düşünmeden ülkemize saldıranlar mahkemelerde yalan söylüyor, şehit yakınları ve gazileri kışkırtıyorlar. En son mahkemeye gittiğimizde darbeci Akın Öztürk'ün yanında oturan darbeci bir astsubay çıktı, 'O gece toplanma emrini kimden aldınız?' diye gazi ve şehit ailelerine sordu. Ne emri ya! Vatan elden gidiyor. Birinin emretmesine gerek yok ki. Biz asker doğduk, asker öleceğiz. Biz 5 yaşında da 55 yaşında da askeriz. Bizi kimsenin çağırmasına gerek yok. Vatan söz konusu olduğunda herkes silahını kuşanır ve ölüme koşar. Bu vatanın birliğini, dirliğini, bütünlüğünü bozmaya kalkan hainler tekrar bir darbe girişiminde bulunursa, bu sefer çoluğumla çocuğumla, eşimle dostumla birlikte dışarı çıkar ve ölüme yürürüm. Vücudumdaki mermi parçaları benimle birlikte öbür tarafa gidecek. Orada o hainlerle yüzleşeceğim.