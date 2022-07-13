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Zonguldak semalarında masalsı dolunay manzarası

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Zonguldak semalarında masalsı dolunay manzarası

Zonguldak'ta şehrin semalarındaki dolunay manzarası görenleri adeta mest etti. Parlaklığıyla kendine hayran bırakan dolunay geceyi aydınlattı. Büyüleyici manzara vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta kendini gösteren dolunay şehrin semalarında masalsı bir görüntü oluşturdu.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, geceyi de gündüze çevirdi.

MEST EDEN GÖRÜNTÜ

Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken seyri doyumsuz manzara da izleyenleri mest etti.

Geceyi gündüze çevirdi GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

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