Zonguldak semalarında masalsı dolunay manzarası
YAŞAM İHA
Zonguldak'ta şehrin semalarındaki dolunay manzarası görenleri adeta mest etti. Parlaklığıyla kendine hayran bırakan dolunay geceyi aydınlattı. Büyüleyici manzara vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ta kendini gösteren dolunay şehrin semalarında masalsı bir görüntü oluşturdu.
GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ
Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, geceyi de gündüze çevirdi.
MEST EDEN GÖRÜNTÜ
Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken seyri doyumsuz manzara da izleyenleri mest etti.
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