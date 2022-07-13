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Konya’da trafik magandası dehşet saçtı! Drift atarak trafiği tehlikeye sürükleyen sürücü yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Konya’da trafik magandası dehşet saçtı! Drift atarak trafiği tehlikeye sürükleyen sürücü yakalandı

Konya'da trafiğin yoğun olduğu yolda araçların arasından geçen lüks otomobil dehşet saçtı. Drift atan trafik magandasının yaptıkları  vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 9 bin 291 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, araçta trafikten 2 ay süreyle men edildi.

Konya'da yaşanan olay, merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Akyokuş seyir tepesinde meydana geldi. Sürücü, trafiğin yoğun olduğu sırada drift yaptı.

O sırada bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulan maganda sürücü, drift atmaya devam etti. Bu anlar ise, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, seyir halinde olan bir ticari aracın önüne drift atarak çıkan trafik magandası, kazaya davetiye çıkarttığı ve zaman zaman araçla drift yapmak için karşı şeritte seyir halindeki araçların arasına girdiği bir süre sonra hızla gözden kaybolduğu görülüyor.

Drift attığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın sahibi A.Ç., kısa sürede belirleyerek yakaladı. Sürücüye "tescil plakasını monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak suçlarından" araç sürücüsü A.Ç.'ye 9 bin 291 lira para cezası uygulandı. Trafiği tehlikeye atan sürücünün ise 2 ay süre ile ehliyetine el koyulurken, lüks otomobil ise trafikten 2 ay süreyle men edilerek otoparka çekildi.

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