Konya’da trafik magandası dehşet saçtı! Drift atarak trafiği tehlikeye sürükleyen sürücü yakalandı

Konya'da yaşanan olay, merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Akyokuş seyir tepesinde meydana geldi. Sürücü, trafiğin yoğun olduğu sırada drift yaptı.

O sırada bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulan maganda sürücü, drift atmaya devam etti. Bu anlar ise, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.