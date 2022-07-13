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Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı iddiası yalanlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Fırat Nehri’ne siyanür karıştığı iddiası yalanlandı

Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, içme suyunun da temin edildiği Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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