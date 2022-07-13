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Adıyaman’da dehşete düşüren olay! Baraj gölü kıyısında bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Adıyaman’da dehşete düşüren olay! Baraj gölü kıyısında bulundu

Adıyaman'da baraj gölü kıyısında kadın cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşanan olay, öğle saatlerinde Atatürk Barajı Gölü kıyısında meydana geldi.

Kıyıda kadın cesedini fark edenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İncelemenin ardından cansız beden, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

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