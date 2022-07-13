İstanbul’da 15 dakikada 700 bin TL’lik soygun!

İş yeri çalışanı Mayar Al Mouslı, "5-6 hırsız dükkana girdi. Telefonları çaldılar. Araba anahtarını aldılar. Araba dükkanın önünde duruyordu. Onu da aldılar. Dükkan içinde para, bilgisayar, telefonlar, ne varsa almışlar. Sabah 07.00'de gelip 10-15 dakika kaldılar. Bizim dükkanda 10 bin dolar ve 14 bin TL ile 400-500 bin TL civarındaki arabayı, 17 bin TL'lik telefonları ve aksesuarları, şarjları çalmışlar" dedi.

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