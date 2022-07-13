İstanbul’da 15 dakikada 700 bin TL’lik soygun!
İstanbul’da bir telefoncu dükkanına gelen kar maskeli 5 hırsız, kapalı olan iş yerini açarak 15 dakikada 700 bin TL’lik soygun yaptı. İş yerinde yaşanan hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan olay, geçtiğimiz sabah 07.00 sularında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen kar maskeli 5 hırsız, plakası bilinmeyen bir araçla cadde üzerindeki telefoncu dükkanının önüne geldi.
İş yerinin kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı zorlayarak içeri girdi.
İçerideki telefon, laptop, aksesuar, şarj aleti ve araba anahtarı ile kapıdaki otomobili çalan hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 dakika süren hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Görüntülerde, beyaz bir aracın dükkanın önüne yanaştığı, içinden inen hırsızların dükkan kapısını zorladıkları ve kapıyı açan hırsızların içeri girerek dükkanda bulunan bazı ürünleri çaldıkları görünüyor.
İş yeri çalışanı Mayar Al Mouslı, "5-6 hırsız dükkana girdi. Telefonları çaldılar. Araba anahtarını aldılar. Araba dükkanın önünde duruyordu. Onu da aldılar. Dükkan içinde para, bilgisayar, telefonlar, ne varsa almışlar. Sabah 07.00'de gelip 10-15 dakika kaldılar. Bizim dükkanda 10 bin dolar ve 14 bin TL ile 400-500 bin TL civarındaki arabayı, 17 bin TL'lik telefonları ve aksesuarları, şarjları çalmışlar" dedi.
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