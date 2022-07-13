Denizli’de dehşet! Başkası için evi terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı adamı katletti

Denizli'de yaşanan olay, dün akşam saat 22.00 sularında Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Erdal Yalçın ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Emine Yalçın, yaklaşık 1 ay önce Denizli'ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen 33 yaşındaki Mehmet Aksoy ve 51 yaşındaki annesi Gülperi Aksoy ile birlikte yaşamaya başladı. Başka birisi için evi terk eden karısının izini bulan Erdal Yalçın, evlilik planları yapan çiftin Ören Mahallesi'ndeki evine geldi.