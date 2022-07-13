Denizli’de dehşet! Başkası için evi terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı adamı katletti
Denizli’de bir kişi kendisini terk ederek başkasının evine yerleşen karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldürdü. JASAT ekiplerince olayın ardından 2,5 saat sonra zanlı yakalandı. Suç aletiyle birlikte Muğla’da yakalanan koca, adliyeye sevk edilmek üzere Denizli’ye getirildi.
Denizli'de yaşanan olay, dün akşam saat 22.00 sularında Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Erdal Yalçın ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Emine Yalçın, yaklaşık 1 ay önce Denizli'ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen 33 yaşındaki Mehmet Aksoy ve 51 yaşındaki annesi Gülperi Aksoy ile birlikte yaşamaya başladı. Başka birisi için evi terk eden karısının izini bulan Erdal Yalçın, evlilik planları yapan çiftin Ören Mahallesi'ndeki evine geldi.
Yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği pompalı tüfeğe sarılan Erdal Yalçın, eşi Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, Acıpayam'da yapılan ilk tedavisinin ardından PAÜ Hastanesine sevk edildi.
2,5 SAATTE YAKALANDI
Eşi Emine Yalçın ve evlilik planı yaptığı Mehmet Aksoy'u öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli Erdal Yalçın'ın yakalanması için geniş bir çalışma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) titiz çalışması sonucu kullandığı 48 AHY 096 plakalı aracın güzergahı tespit edilen şüphelinin yakalanması için Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla jandarma ve polisinin katılımıyla müşterek operasyon düzenlendi. Olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Dalaman'da gözaltı alınan Erdal Yalçın, adliyeye sevk işlemleri için Denizli'ye getirildi.
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