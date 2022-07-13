İstanbul’da büyük çaplı operasyon! 367 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe polisleri tarafından 4 ve 12 Temmuz tarihleri arasında başta Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Esenler ve Ataşehir olmak üzere 39 ilçede tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.