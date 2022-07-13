İstanbul’da büyük çaplı operasyon! 367 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da uyuşturucu şebekelerine yönelik son sekiz günde yürütülen operasyonlarda; eroin, kokain ve metamfetaminden oluşan toplam 367 kilo 135 gram uyuşturucu madde ve 39 bin 316 hap ele geçirildi. Baskınlarda bin 355 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaların bilançosu belli oldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe polisleri tarafından 4 ve 12 Temmuz tarihleri arasında başta Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Esenler ve Ataşehir olmak üzere 39 ilçede tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
Söz konusu tarihlerde gerçekleştirilen ve hassas burunlu dedektör köpeğin de yer aldığı baskınlarda bin 355 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 367 kilo 135 gram eroin, metamfetamin ve kokainden oluşan uyuşturucu madde, 39 bin 316 adet extacy hap ele geçirildi.
Yürütülen operasyonlarda bin 355 şüpheli şahıs yakalandı.
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