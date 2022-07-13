Güneşten kaçıp yağmurda saldırıya geçiyorlar! Her yeri istila ettiler tarım ürünleri tehlikede

"BU ZARARLIDAN ÜÇ YILDIR KURTULAMADIK ŞİMDİ DE HER TARAFA YAYILDI"

Yöre sakinlerinden üretici Ayşe Türeli de, "Fasulyelerimizi 5 kez dikmemize rağmen hiç olmadı. Bu zararlı patatesleri dahi yedi bir şey bırakmadı. Bu zararlıdan üç yıldır kurtulamadık şimdi de her tarafa yayıldı. Mezarlıklar dahil evin içine bile yayıldılar. Özellikle yağmurlu havada çıkıyor. Şimdiye kadar böyle bir şey yaşamadık. Bu sene daha fazla. Bununla mücadele etmede imkanımız yok" ifadelerini kullandı.