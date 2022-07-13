Gebze-Orhangazi Otoyolu’nda yangın paniği! Otomobil alev topuna döndü
YAŞAM İHA
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Araca ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken Orhangazi Tüneli yakınlarında, 34 yaşındaki S.Ü. idaresindeki 34 AAV 312 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda kurtuldu.
Motordaki yangını fark eden sürücü S.Ü., aracı emniyet şeridine çektikten sonra ailesi ile birlikte araçtan indi. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, araca ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sonuçları için nefesler tutuldu! 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları erken mi açıklanacak?
- TOKİ'den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları
- Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır?
- PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman yapılacak? PUBG Mobile yeni güncelleme ödülü ve özellikleri nelerdir?
- Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi? 13 Temmuz Çarşamba otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
- Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak?
- Brent petrol fiyatında sert düşüş! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
- Bu metotla maaşlar artırılıyor! Formüller ardı ardına sıralandı! 4A, 4B, 4C'liler için hesaplar birleşiyor...
- SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM'den anında alabilirsiniz...