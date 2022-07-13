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Gebze-Orhangazi Otoyolu’nda yangın paniği! Otomobil alev topuna döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Gebze-Orhangazi Otoyolu’nda yangın paniği! Otomobil alev topuna döndü

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Araca ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken Orhangazi Tüneli yakınlarında, 34 yaşındaki S.Ü. idaresindeki 34 AAV 312 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda kurtuldu.

Motordaki yangını fark eden sürücü S.Ü., aracı emniyet şeridine çektikten sonra ailesi ile birlikte araçtan indi. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, araca ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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