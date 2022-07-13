Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

Bugün sağlık ocakları, hastaneler ve eczaneler açık mı? Kurban Bayramı resmi tatilinin sona ermesi ile birlikte gözler eczane, hastane ve sağlık ocaklarına çevrildi. Bu yerlerin 13 Temmuz'da açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

HASTANELER VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz'un da resmi olması nedeniyle 18 Temmuz Pazartesi hizmet vermeye başlayacak.