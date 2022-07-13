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Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

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Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

Bugün sağlık ocakları açık mı? Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatildir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilierek bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 13-14 Temmuz'da bazı yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sağlık kuruluşları oldu. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Bugün sağlık ocakları, hastaneler ve eczaneler açık mı? Kurban Bayramı resmi tatilinin sona ermesi ile birlikte gözler eczane, hastane ve sağlık ocaklarına çevrildi. Bu yerlerin 13 Temmuz'da açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

HASTANELER VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz'un da resmi olması nedeniyle 18 Temmuz Pazartesi hizmet vermeye başlayacak.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçti. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak ve 13-14 Temmuz'da açık olacak.

BANKALAR NE ZAMAN AÇIK OLACAK?

8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra tatile giren bankalar, 13-14 Temmuz tarihlerinde açık olacak.

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

PTT, 8 Temmuz Cuma arefe günü öğleden sonra tatile girdi. Resmi tatil günlerinde kapalı olan PTT 13-14 Temmuz'da açık olacak.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo şirketleri arefe günü öğleden sonra tatile girdi. Kargo hizmetleri 13-14 Temmuz'da devam edecek. 15 Temmuz resmi tatilinde ise kargolar kapalı olacak.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Arefe günü öğleden sonra noterler de tatile girdi. Kurban Bayramı'nda kapalı olan noterler, 13-14 Temmuz'da açık olacak.

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