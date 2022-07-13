Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
Bugün sağlık ocakları açık mı? Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatildir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilierek bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 13-14 Temmuz'da bazı yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sağlık kuruluşları oldu. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Bugün sağlık ocakları, hastaneler ve eczaneler açık mı? Kurban Bayramı resmi tatilinin sona ermesi ile birlikte gözler eczane, hastane ve sağlık ocaklarına çevrildi. Bu yerlerin 13 Temmuz'da açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...
HASTANELER VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz'un da resmi olması nedeniyle 18 Temmuz Pazartesi hizmet vermeye başlayacak.
ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçti. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak ve 13-14 Temmuz'da açık olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi? 13 Temmuz Çarşamba otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
- Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak?
- Brent petrol fiyatında sert düşüş! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
- Bu metotla maaşlar artırılıyor! Formüller ardı ardına sıralandı! 4A, 4B, 4C'liler için hesaplar birleşiyor...
- SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM'den anında alabilirsiniz...
- TOKİ 2022 ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?
- 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi ay bitecek? İşte okulların açılış tarihi...
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da devlet daireleri, resmi kurumlar açık mı, kapalı mı?
- ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru ücreti nereye yatırılacak?