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Son dakika: AFAD duyurdu! Kastamonu'daki selden 16 gün sonra acı haber

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Son dakika: AFAD duyurdu! Kastamonu’daki selden 16 gün sonra acı haber

Son dakika... AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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