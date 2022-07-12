Vatan uğruna 6 yıldır şarapnel parçalarıyla yaşıyor! 15 Temmuz’da yaşadıklarını anlattı

"HELİKOPTER BİZE ATEŞ ETTİ"

Meydanda bir vatandaşın, 'Genelkurmay'ın önünde yaralılar var, yardımcı olur musunuz' demesi üzerine Genelkurmay Başkanlığı Binası önüne hareket ettiklerini aktaran Çamdal, "İçişleri Bakanlığı'nın önünden bölgeye bir grupla geçmeye çalıştık. Genelkurmay Başkanlığı Binası'nın içinden dışarıya ateş ediyorlardı. Sonra helikopterin geldiğini söylediler. Arkamı döndüğüm anda helikopter bize ateş etmeye başladı. Ben bacağımdan yaralandım, yanımdaki ve arkamdaki birçok kişi hayatını kaybederken uzvunu kaybedenler, ağır yaralananlar, korkudan viyadükten aşağı atlayanlar oldu. Benimle gelen arkadaşım da helikopterden açılan ateş sonucu mermi karaciğerine isabet etmişti. Tabi panik halinde ilk müdahaleyi orada yapamadık. O sırada bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atıldı. Aşağı tarafta da asker, vatandaşlara müdahale edince bulunduğumuz bölge çok kalabalıklaştı. Zorla arkadaşımı hastaneye yetiştirebildik. Hastaneye gelene kadar bilinci açıktı. Hastanede doktorların söylediğine göre, 'İlk müdahale yapılsaydı belki kurtulabilirdi' denildi fakat kendisini kaybettik" ifadelerini kullandı.