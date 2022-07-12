Hastaneler ve poliklinikler ne zaman açılacak? İslam alemi için büyük öneme sahip Kurban Bayramı bugün sona eriyor. Bayramın resmi tatil olması nedeniyle kapalı olan hastanelerin açılacağı tarih merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Hastane ve polikliniklerin açılacağı tarihi merak eden vatandaşlar, "13 Temmuz'da hastaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 13 Temmuz poliklinikler açık mı? Çarşamba günü hastaneler açık mı, kapalı mı? Hastaneler ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

HASTANELER VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler 13-14 Temmuz idari izin sayıldığı için bu günlerde açık olacak. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için Cuma günü ise kapalı olacak.