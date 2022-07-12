Artvin'de çileden çıkaran görüntüler! CHP'li Belediye kılını bile kıpırdatmıyor
Artvin'de Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarının Muratlı Barajı'na atılması tepki çekti. CHP'li Belediye'nin kirlenen göl yüzeyini temizlememesi de dikkatlerden kaçmadı.
Artvin'in Borçka ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen çok sayıda hayvanın sakatat ve derileri kimliği belirsiz kişilerce bölgede bulunan Muratlı Barajı'na atıldı.
Muratlı Baraj gölü üzerinde çevre köylerinden geldiği tahmin edilen kurban atıkları ve çöpler çevrede kötü kokuya neden oldu.
Bayram ziyaretine gelenler ve gölün manzarasını seyretmek isteyenler ise çöp tabakası ile karşılaşınca gölün kirliliğini cep telefonlarına kaydetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? Bayram sonrası bankalar ne zaman açılacak?
- İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
- SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?
- Kurban ne zamana kadar kesilebilir? Kurban Bayramı'nın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman biter?
- ÖSYM son dakika: YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
- Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ödenecek? Memur emekli maaş farkları yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı?
- Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Bekçilik 2022 maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
- Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? İşte eczanelerin çalışma saati...
- Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...