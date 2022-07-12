Tarih yeniden yazılacak! Kayseri'de heyecanlandıran keşif
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde devam eden ve İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlandığında tarihi yeniden yazacak bu mozaik yapısını kısa sürede turizme kazandıracaklarını söyledi.
İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi Köy İçi Mevkii'nde Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü'nün denetiminde arkeolojik kazılar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte bölgedeki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve arkeologlardan yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgiler aldı.
"TARİH YENİDEN YAZACAK"
Burada tarihin adeta yeniden yazılacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Örenşehir Mahallesi'nde bulunan İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısının kazı çalışmalarını Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile yerinde takip ettik. Adeta açık hava müzesi olan Kayseri'mizde, tarihi yeniden yazacak bu mozaiği kısa sürede turizme kazandıracağız" diye konuştu.
"ÇOK YAKINDA BURALAR BİR BAŞKA OLACAK"
Mozaik eserleri 'muhteşem' olarak niteleyen Vali Çiçek ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ile beraber, durağımız İncesu İlçesi Örenşehir'deki mozaikler oldu. Muhteşem yerler. Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Çok yakında buralar bir başka olacak" dedi.
GEÇ ROMA, ERKEN BİZANS'A AİT ÖRNEKLER
Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle devam eden kurtarma kazıları sonucunda, M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare, sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. 10'dan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu'daki en büyük mozaikli eser olarak dikkat çekiyor. Eserde, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince mozaik yazıtlar da dikkat çekiyor. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik, dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde devam eden ve İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlandığında tarihi yeniden yazacak bu mozaik yapısını kısa sürede turizme kazandıracaklarını söyledi.
İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi Köy İçi Mevkii'nde Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü'nün denetiminde arkeolojik kazılar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte bölgedeki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve arkeologlardan yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgiler aldı.
"TARİH YENİDEN YAZACAK"
Burada tarihin adeta yeniden yazılacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Örenşehir Mahallesi'nde bulunan İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısının kazı çalışmalarını Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile yerinde takip ettik. Adeta açık hava müzesi olan Kayseri'mizde, tarihi yeniden yazacak bu mozaiği kısa sürede turizme kazandıracağız" diye konuştu.
"ÇOK YAKINDA BURALAR BİR BAŞKA OLACAK"
Mozaik eserleri 'muhteşem' olarak niteleyen Vali Çiçek ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ile beraber, durağımız İncesu İlçesi Örenşehir'deki mozaikler oldu. Muhteşem yerler. Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Çok yakında buralar bir başka olacak" dedi.
GEÇ ROMA, ERKEN BİZANS'A AİT ÖRNEKLER
Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle devam eden kurtarma kazıları sonucunda, M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare, sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. 10'dan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu'daki en büyük mozaikli eser olarak dikkat çekiyor. Eserde, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince mozaik yazıtlar da dikkat çekiyor. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik, dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu.
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