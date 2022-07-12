Maymun firarda! İzmir’de sokakta başıboş halde gezerken bulundu
YAŞAM AA
Son dakika haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta makak cinsi maymun görüldü. Çevre sakinleri boynunda tasması olan ve başıboş halde gezzen maymun için yetkililere haber verdi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta bulunan makak cinsi maymun koruma altına alındı.
Reis Mahallesi'nde sokakta boynunda tasma olan ve başıboş halde gezen maymunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
Maymun, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Makak cinsi maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.
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