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Son dakika | Edirne'de korkutan orman yangını! Ekipler bölgede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Son dakika | Edirne’de korkutan orman yangını! Ekipler bölgede

Son dakika haberi...Edirne’nin Kapıkule yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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