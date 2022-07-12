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Elazığ’da şenlik yasa döndü! Halay çekerken öldüğü anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Elazığ’da şenlik yasa döndü! Halay çekerken öldüğü anlar kamerada

Elazığ’da gerçekleştirilen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren 3 çocuk babası yaşamını yitirdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde gerçekleştirilen bir şenlikte gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk sahibi Rıfat Yılmaz, bir müddet sonra halaya girdi.

ANİDEN YERE YIĞILDI

Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı.

ÖLÜM ANI KAMERADA

Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz'a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı.

Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halay çekerken öldü HALAY ÇEKERKEN ÖLDÜ

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