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Kütahya’da dolandırıldığını anlayınca koşarak uzaklaşıp telefona sarıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Kütahya’da dolandırıldığını anlayınca koşarak uzaklaşıp telefona sarıldı

Kütahya Tavşanlı’da dolandırıcıya ziynet eşyalarını teslim etmek üzereyken dolandırıldığını farkeden B.Ç. adlı vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine dolandırıcı jandarma ekiplerince köyde yakalandı.

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