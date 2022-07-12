Bayram dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var | Karadeniz gezisinden dönüyorlardı
Son dakika haberine göre Bayram tatili için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Erzincan Karayolu’nun Ağlayan Kayalar mevkiinde şarampole devrildi. Çok sayıda yaralı var.
Kaza, sabah saatlerinde Tunceli- Erzincan kara yolu Ağlayan Kayalar mevkinde meydana geldi. Malatya'dan Kurban Bayramı tatili için Karadeniz gezisine giden 44 S 0003 plakalı tur minibüsü, dönüş yolunda sürücüsü Mehmet Balıkçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.
Kazada minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda kontrollü olarak araç geçişi sağlandı.
'30 YILLIK ŞOFÖRÜM'
Kazada yaralanan sürücü Mehmet Balıkçı, virajı gördüğünü ancak geç kaldığını belirterek, "Önümde bir ağaç vardı. O ağaca vurunca ağaç kırıldı ve yattı. Sürüklendik ve aşağıda ağaçlara gelince araç düzeldi, lastiklerin üzerine düştü. Kaza sebebi otomatikman dikkatsizlik. 30 yıldır şoförüm. Ama mesele 30 yıllık şoför değil, bir anlık dikkatsizlik. Bütün olay bu" dedi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son dakika: YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
- Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ödenecek? Memur emekli maaş farkları yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı?
- Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Bekçilik 2022 maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
- Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? İşte eczanelerin çalışma saati...
- Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...
- YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...
- SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek? Temmuz zamları emekli maaşlarına ne zaman yansıyacak?
- LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2022? LGS son tercih tarihi ne zaman, sonuçlar ayın kaçında açıklanacak?