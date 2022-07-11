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Alaplı-Akçakoca arasında dev hortum kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Alaplı-Akçakoca arasında dev hortum kamerada

Zonguldak’ın Alaplı-Akçakoca arasında deniz ortasında çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Denizde meydana gelen hortum hemen hemen 15 dakika boyunca devam ederken o anları vatandaşlar cep telefonu kamerasına kaydetti.

Alaplı Akçakoca arasında denizde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.

Yer yer rüzgarın etkili olduğu denizde, dev hortum neredeyse 15 dakika boyunca devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

O ilimizde hortum paniği kamerada O İLİMİZDE HORTUM PANİĞİ KAMERADA
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