Alaplı-Akçakoca arasında dev hortum kamerada
YAŞAM İHA
Zonguldak’ın Alaplı-Akçakoca arasında deniz ortasında çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Denizde meydana gelen hortum hemen hemen 15 dakika boyunca devam ederken o anları vatandaşlar cep telefonu kamerasına kaydetti.
Alaplı Akçakoca arasında denizde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.
Yer yer rüzgarın etkili olduğu denizde, dev hortum neredeyse 15 dakika boyunca devam etti.
O ANLAR KAMERADA
Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.
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