Kırıkkale’de 2 araç burun buruna çarptı! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, bayramlaşma ziyaretinden dönen ailenin olduğu H.B. hakimiyetindeki 71 FK 132 plakalı araç, Ahılı köyü yolunda karşı istikametten gelen E.Y.'nin kullandığı 71 DV 013 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.