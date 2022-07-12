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Kırıkkale’de 2 araç burun buruna çarptı! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Kırıkkale’de 2 araç burun buruna çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de bayramlaşma ziyaretinden dönen bir ailenin olduğu aracın karşı istikametten gelen başka bir araç ile burun buruna çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bayramlaşma ziyaretinden dönen ailenin olduğu H.B. hakimiyetindeki 71 FK 132 plakalı araç, Ahılı köyü yolunda karşı istikametten gelen E.Y.'nin kullandığı 71 DV 013 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil de hurda yığınına döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar sedye yardımıyla ambulansa taşındı.

Kazada yaralanan Y.T., Y.Y., A.A., Y.T., E.Y., E.Ö., H.B., K.B., F.E.B. ve M.B.B. ambulanslarla hastaneye gönderildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan A.A. ile E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin incemle başlatıldı.

Kırıkkale’de feci kaza! 10 kişi yaralı KIRIKKALE’DE FECİ KAZA! 10 KİŞİ YARALI

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