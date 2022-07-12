20 senelik kan davası 3 bin şahsın katıldığı yemekle barış ile sonuçlandı

'BİZE DÜŞEN BARIŞ ORTAMINA KATKI SUNMAKTIR'



Burada konuşan Şeyh Selman Bağdu, Kurban Bayramı'nın son gününde iki aileyi barıştırmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Bağdu, "Bölgede barışı sağlamak kolay olmadı. Üç gün önce Yontukyazı Köyü'nde kimsenin tasvip etmediği büyük bir olayla karşılaştık. O feci olayda can kaybının olmaması sevindiriciydi. Bugün de aralarında husumet olan iki aileyi barıştırmak için buradayız. Öncellikle bu barış ortamını sağlayan Öğet ve Gün ailelerinin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Böylesi zamanlarda bize düşen barış ortamına katkı sunmaktır" dedi.