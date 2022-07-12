20 senelik kan davası 3 bin şahsın katıldığı yemekle barış ile sonuçlandı
Batmanlı Öğet ve Gün aileleri arasında, 20 sene önce 52 yaşındaki Mecit Öğe’nin İstanbul'da öldürülmesiyle başlayan kan davası, şehirde üç bin kişinin katılımı ile verilen yemekte barışla neticelendirdi.
Şehirde, bir düğün salonunda verilen barış yemeğine kanaat önderlerinin de içlerinde olduğu 3 bin kişi katıldı. 2 aile arasında barışı sağlayan bölgenin tanınan yüzlerinden Şeyh Selman Bağdu ve iş insanı Kenan Konaç'a, düğün salonunda aileler ile bir takım STK temsilcileri de tanıklık etti.
Verilen barış yemeğinde Öğet ve Gün ailelerinin fertleri de bulundu.
'BİZE DÜŞEN BARIŞ ORTAMINA KATKI SUNMAKTIR'
Burada konuşan Şeyh Selman Bağdu, Kurban Bayramı'nın son gününde iki aileyi barıştırmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Bağdu, "Bölgede barışı sağlamak kolay olmadı. Üç gün önce Yontukyazı Köyü'nde kimsenin tasvip etmediği büyük bir olayla karşılaştık. O feci olayda can kaybının olmaması sevindiriciydi. Bugün de aralarında husumet olan iki aileyi barıştırmak için buradayız. Öncellikle bu barış ortamını sağlayan Öğet ve Gün ailelerinin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Böylesi zamanlarda bize düşen barış ortamına katkı sunmaktır" dedi.
'BARIŞ, AFFETMEKTİR, İNSANI ZAYIF DÜŞÜRMEZ VE KÜÇÜLTMEZ'
Daha sonra konuşan iş insanı Kenan Konaç da, 20 yıl önce Alikan aşireti mensuplarından 52 yaşındaki Mecit Öğet'in İstanbul'da yaşanan olayda hayatını kaybettiğini hatırlattı. Konaç, "Aşiretimiz barış kararı aldı. Barış, affetmektir, insanı zayıf düşürmez ve küçültmez. Aksine kuvvetli yapar. Barışta emeği olanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
El sıkışarak barışan Gün ailesi temsilcilerinden Beşir Gün, çifte bayram yaşadıklarını ve bu barışı sağlayanlara minnettar olduklarını aktardı.
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