Kurban kesim vakti son gün ne zaman? Bayram günlerini, ibadet bilinciyle geçirmenin gayretinde olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda kurban kesim vaktinin ne zaman bittiğini araştrmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurban kesimi hakkında detaylar açıklandı. Peki, kurban ne zamana kadar kesilebilir? Kurban Bayramı'nın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman biter? İşte merak edilenler...

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLEBİLİR?

Kurban, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.