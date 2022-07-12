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Tunceli'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Tunceli’de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık'ta yaptığı operasyonda araziye tuzaklanmış patlayıcı buldu. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı ekipler tarafından imha edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce ormanlık alana tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 metre kablo ve pil bloğu tespit etti.

El yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

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