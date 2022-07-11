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Sinop İnceburun’a 9 gün arayla 2 ceset vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Sinop İnceburun’a 9 gün arayla 2 ceset vurdu

Sinop’un İnceburun mevkisi sahilinde  9 gün önce bulunan bir cesedin akabinde bir erkeğin cansız bedeni daha bulundu. Trabzon Adli Tıp kurumuna sevk edilen cesedin kimliği otopsi ardından tespit edilecek.

Batı Karadeniz'deki sel afetinin etkileri bölgeye halen yansıyor. 9 gün önce İnceburun mevkisinde sahile vuran erkek cesedinin ardından bugün aynı bölgede bir ceset daha bulundu.

CESEDİ VATANDAŞLAR FARKETTİ

Çevredekilerin cesedi fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekipleri bayram turizminde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapan bölgede çevre güvenliği aldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, savcının incelemesinin ardından cesedi bulunduğu yerden kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

Trabzon Adli Tıp kurumuna sevk edilen cesedin kimliği yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

O ile 9 gün araya 2 ceset vurdu O İLE 9 GÜN ARAYA 2 CESET VURDU

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