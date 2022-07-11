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Son dakika: Kandil'de mağaraya kaçan 2 terörist SİHA ile vuruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Son dakika: Kandil’de mağaraya kaçan 2 terörist SİHA ile vuruldu

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör operasyonlarına devam ediyor. Kandil'de mağaraya kaçan 2 teröristin SİHA atışıyla imha edildiği açıklandı.

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