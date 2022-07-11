İstanbul’da bıçaklı “afiş” asma kavgası! Zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan İsmail D.'yi ve kaşından yaralanan zabıta memuru Burak C.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ise birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü.