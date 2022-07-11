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İstanbul'da bıçaklı “afiş” asma kavgası! Zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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İstanbul’da bıçaklı “afiş” asma kavgası! Zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

Ortaköy'de afiş asan gençler, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopayla saldırdı. Zabıtanın arkasından gelerek sopayla vuran genç kaçmak istediği sırada yere düşerek ayağını kırarken memur da kaşından yaralandı. Kavga anları kameralara yansırken, Beşiktaş polisi tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü.

Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz günlerde saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, semtteki bir sokağa gelen Hacı Ç., Sabahattin Ç., Çetin Ç., Musa Ç., İlhan Ç. ve İsmail D. reklam afişi asmak için çalışmaya başladı.

İstanbul’da bıçaklı “afiş” asma kavgası! Zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

Çalışmalar sırasında sokağa gelen zabıta memurları Murat A., Özer G., Hakan K. ve Burak C. ile afiş asan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.

İstanbul’da bıçaklı “afiş” asma kavgası! Zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

BİRİ ZABITAYA BIÇAK ÇEKTİ, DİĞERİ SOPAYLA VURUP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Afiş asan gençler, kendisini uyaran zabıta ekipleri yaşanan tartışmanın ardından birbirine girdi.

İstanbul’da bıçaklı “afiş” asma kavgası! Zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

Bu sırada gençlerden bir tanesi elindeki bıçakla zabıtanın üzerine doğru yürürken, bir diğeri ise zabıtanın arkasından gelerek sırtına sopayla vurup kaçmak istedi. Zabıtalar araya girince sopayla vuran şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yere düşerek ayağını kırdı.

İstanbul’da bıçaklı “afiş” asma kavgası! Zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

BEŞİKTAŞ POLİSİ TARAFLARI GÖZALTINA ALDI
Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da bıçaklı “afiş” asma kavgası! Zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan İsmail D.'yi ve kaşından yaralanan zabıta memuru Burak C.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ise birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü.

İstanbul’da bıçaklı “afiş” asma kavgası! Zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, zabıtalarla gençlerin kavga ettiği anlar yer alıyor.

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