Kurban Bayramı tekbir ne zaman biter? Teşrik tekbirleri son gün ne zaman? Tekbir kaç defa getirilir? Diyanet açıkladı
Kurban Bayramı tekbiri ne zaman biter? Kurban Bayramı'nın üçüncü günü bugün idrak edilirken, en çok merak edilenlerden biri de teşrik tekbirleri oldu. Arefe günü ile getirilmeye başlanan teşrik tekbirlerinin hangi gün sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı tekbir ne zaman biter? Teşrik tekbirleri son gün ne zaman? Tekbir kaç defa getirilir? İşte teşrik tekbirleri hakkında merak edilenler...
Kurban Bayramı tekbir ne zaman biter? 9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Bayramın üçüncü günü bugün idrak edilirken, arefe günü başlayan teşrik tekbirlerinin biteceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı tekbir ne zaman biter? Teşrik tekbirleri son gün ne zaman? Tekbir kaç defa getirilir? İşte haberin detayları...
KURBAN BAYRAMI TEKBİRİ NE ZAMAN BİTER?
Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (23 Temmuz Cuma) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR, ANLAMI NEDİR?
Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir.
Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"
Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.
TEŞRİK GÜNLERİ VE TEKBİRLERİNİN SUBUTİ
Nübeyşe el-Hüzeli (Radıyallâhu Anh)den yapılan rivayette, Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'in şöyle buyurduğu bildirilmiştir: ''Teşrik günleri, yeme, içme ve Azîz, Celîl olan Allah'ı anma günleridir.''
Nitekim İbnu Abbas (Radıyallâhu Anhumâ)nın şöyle dediğini Buhârî nakletmektedir: ''Kur'ân'da, 'Allah (Celle Celâluhû)ı belli günlerde/sayılı günlerde anın' ayetleri teşrik günlerine işarettir.''
İbnu Ömer (Radıyallâhu Anhumâ) ile Ebu Hureyre (Radıyallâhu Anh) da Zilhicce'nin ilk on gününde çarşı, pazara çıkıp tekbir getirirler ve halk da onlara katılarak tekbir getirirdi. Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh) de Mina'da bulunduğu çadırda yüksek sesle tekbir getirir ve mescid ehli onun tekbir sesini işitir, böylece onlar da ona katılıp tekbir getirirlerdi. Aynı zamanda çarşı-pazarda olanlar da bu tekbire katılarak seslerini yükseltirlerdi. O kadar ki, yükselen tekbir sesleri Mina'yı çınlatırdı.
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL BAŞLADI?
Rivâyet olunur ki, Hazreti İbrahim (Aleyhisselâm) Hazreti İsmail (Aleyhisselâm)ı boğazlamak maksadıyla yere yatırıp da hazırlıklara başladığında Cebrail (Aleyhisselâm) yanında koç bulunduğu bir halde harekete geçti ve Hazreti İbrahim (Aleyhisselâm)ın bıçağı vurmaması için "Allahu ekber, Allahu ekber" diye tekbir getirdi. Bunu duyan Hazreti İbrahim (Aleyhisselâm) da başını kaldırıp semaya baktığında koçu görmesi üzerine: "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" dedi. Hazreti İsmail (Aleyhisselâm) ise buna: "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" şeklinde mukabele etti ve teşrik tekbirleri böylece sabit olmuş oldu.
Teşrik Tekbirlerine ait bazı hükümler:
* Arefe günü Sabah namazının farzından başlayarak bayramın 4. Günü ikindi namazının farzı da dâhil her (toplam 23) farz namazın ardından bu teşrik tekbirleri birer kez okunur.
* Teşrik tekbirlerinin hükmü ve tahakkuk şartları konusunda ihtilaf edilmişse de, bu gibi konularda ihtilaftan uzak durularak amel edilmesi ihtiyata uygun olandır. Buna göre; erkek-kadın, misafir-mukim, hasta-sağlam herkes bu tekbirleri belirtilen günlerde her farz namazın ardından getirmelidirler.
* İçerisinde bulunulan senenin teşrik günlerinden birinde kılınmamış olan bir namazın kazası, yine o senenin teşrik günlerinde yapılacak olsa, teşrik tekbiri getirilir. Başka bir senenin teşrik gününde kaza edilmesi durumunda ise teşrik tekbiri getirilmez.
* Teşrik günlerinde kılınan bir farz namazda secde-i sehiv yapmak icap ettiğinde önce sehiv secdesi yapılır ve namazdan çıkmak için verilecek olan selâmı müteakip teşrik tekbiri getirilir.
* Namazdan sonra, kasten abdestini bozan kimseden teşrik tekbirleri sakıt olur. Fakat o kimsenin abdesti, kastı olmaksızın bozulmuş olsa, abdestsiz olarak tekbir alır.
* İmam namazı kıldırıp tamamlayınca tekbir getirmeyi unutursa, cemaat bu hususta ona uymaz, kendileri tekbir getirirler.
* Kendisine teşrik tekbiri vacip olan kimse farz namazı kılıp sol tarafına selam verince yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelamı konuşmadan teşrik tekbirini getirmesi gerekir. Teşrik tekbiri getirmezse günahkâr olur.
* Tekbiri unutan kişi, konuşma gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmadıkça veya camiden çıkmadıkça tekbir alabilir. Tekbirin araya fâsıla girmeden selâmdan hemen sonra alınması menduptur. Selâmdan sonra tekbir getirmeden konuşulması halinde tekbir yükümlülüğü düşer ve bu şekilde davranan kişi günahkâr olur. Teşrîk tekbirlerini almak için abdest şart değildir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı tekbir ne zaman biter? Teşrik tekbirleri son gün ne zaman? Tekbir kaç defa getirilir? Diyanet açıkladı
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?
- İl içi tayinler ne zaman? 2022 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala'nın hayat hikayesi
- Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...
- Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 Süper Kupa Trabzonspor Sivasspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
- Killa Hakan'dan haber var! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER
- YKS bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları erken açıklanacak mı? Üniversite sınav sonuçları...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB takvimi...
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı yayınlanacak?