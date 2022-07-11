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Son dakika: Çankırı'da korkunç olay: Otomobile çarpan motosikletteki 2 çocuk öldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Son dakika: Çankırı’da korkunç olay: Otomobile çarpan motosikletteki 2 çocuk öldü

Son dakika yaşam haberleri | Çankırı'da, park halinden çıkmaya çalışan otomobile çarpan motosikletteki 16 yaşındaki Osman Özçelik ve 12 yaşındaki Kerim Sancı yaşamını yitirdi.

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